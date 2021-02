Hohe Gaskonzentration: Gebäude in Wien evakuiert

Explosion riss Krater in Wohnhaus

Wie berichtet, hatte Freitagfrüh eine gewaltige Explosion Langenzersdorf in Niederösterreich erschüttert. In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus hatte ein Mieter mutmaßlich die Gaszuleitung an der Therme aufgeschraubt. Gegen 8 Uhr früh kam es zur Detonation, die einen Krater in das Gebäude riss und im Umkreis von rund 100 Metern enorme Zerstörung anrichtete. Der mutmaßliche Täter kam ums Leben, sechs weitere Menschen überlebten die Explosion teils schwer verletzt.