Tesla-Roadster seit drei Jahren im All unterwegs

Der E-Sportflitzer wurde am 6. Februar 2018 in den Weltraum geschossen. Laut Angaben der Website ist allerdings unklar, ob der einst von Tesla-Chef Elon Musk öffentlichkeitswirksam ins All geschossene Roadster in der Farbe Mitternachtskirsche überhaupt noch existiert. Denn das Auto ist im Weltraum einer extremen Strahlung ausgesetzt - vor allem die organischen Stoffe wie Leder, Gummi, Stoff und Farbe könnten deshalb längst der Vergangenheit angehören. Übrig bliebe der Aluminiumrahmen von Musks altem Sportwagen.