Großer Unmut bei Verlagen über Urheberrechtsreform

Der Unmut in der deutschen Verlagsbranche über die geplante Urheberrechtsreform bleibt hoch. Die Chefin des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr, Julia Jäkel, warnte am Montag in einer von der CDU/CSU ausgerichteten Diskussionsrunde vor Vorteilen für große Internetplattformen. Diese könnten - so scheine es im Moment - wieder ein „gigantisches Marketingarsenal“ an Musik und Bewegtbild in die Hände gespielt bekommen, „was am Ende wieder ihren Kosmos attraktiver machen kann“.