Klagenfurter baut Automaten für Kärntens Hofläden

Der Absatz von regionalen Produkten ist gerade in Corona-Zeiten um bis zu 60 Prozent gestiegen. In unzähligen Ortschaften in Kärnten stehen bereits beliebte Hofläden, in denen durch Automaten rund um die Uhr kontaktlos eingekauft werden kann. Viele dieser gefragten Geräte werden von einem Althofener hergestellt.