WAC-Gegner Tottenham wochenlang ohne Harry Kane

Tottenham wird aller Voraussicht nach mehrere Wochen ohne Stürmerstar Harry Kane auskommen müssen. Der englische Fußball-Nationalteamkapitän zog sich am Donnerstag bei der 1:3-Niederlage gegen Liverpool Verletzungen an beiden Knöcheln zu. Der 27-Jährige, zuletzt in starker Form, könnte aufgrund der Blessuren auch die beiden Europa-League-Duelle mit dem WAC am 18. und 24. Februar verpassen.