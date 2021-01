Klopps Liverpool stoppt Mourinho und Sieglosserie

Tottenham hat wie der Tabellenführer erst 19 Partien absolviert. Roberto Firmino (45.+4), Trent Alexander-Arnold (47.) und der Ex-Salzburger Sadio Mane (65.), der auch schon den ersten Treffer vorbereitet hatte, sorgten für den ersten zweiten Pflichtspielsieg von Liverpool in den jüngsten acht Partien. Zuletzt war man dreimal sieglos geblieben, hatte dabei zudem in der Liga gegen Burnley (0:1) und zuletzt in der 4. FA-Cup-Runde bei Manchester United (2:3) Niederlagen kassiert.