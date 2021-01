Das Ziel, alle Heime zu impfen, in greifbarer Nähe

Lediglich in drei Heimen wurde mit der Impfung noch nicht begonnen, diese folgen aber in den nächsten Tagen. Bereits in sechs Heimen wurde mit der zweiten Teilimpfung gestartet. Auch in Krankenhäusern ging etwas weiter: Aktuell wurden schon 6406 Personen in den Spitälern Oberösterreichs geimpft, davon 3941 in der OÖ Gesundheitsholding.