Upton: Beauty-Linie für viel beschäftigte Mamas

An ihrer Beauty-Linie hat Kate Upton lange Zeit mit Gründerin Tracy Holland getüftelt, verriet sie im Interview mit „WWD“. „Ich habe mich vor vielen Jahren mit Tracy getroffen. Wir haben beide darüber gesprochen, eine Linie zu haben, die erschwinglich ist, die natürlich ist, die für jeden zugänglich ist, die einen Wellness-Teil und einen Hautpflege-Teil hat, damit die Leute sich in ihrem eigenen Körper sicher fühlen können - besonders in einer Zeit, in der Social Media so weit verbreitet ist und immer mehr junge Leute versuchen, ihr Aussehen zu verändern, um mehr wie ihr Facetune-Selbst zu sein.“