Finger weg von Pickeln!

Niemand ist gefeit vor diesen lästigen, unschönen, mitunter schmerzenden Hauterscheinungen! Mitesser und Pickel betreffen mitunter auch Erwachsene und können selbst bei Neugeborenen auftreten, jeweils bedingt durch Hormone. Grundsätzlich spielen aber auch Gene, Umwelteinflüsse sowie unausgewogene Ernährung eine auslösende Rolle. Am häufigsten leidet die Jugend: „Bereits ein Jahr vor Eintritt der Pubertät macht sich das unreine Hautbild bemerkbar, denn in diesem Zeitraum werden verstärkt Androgene (männliche Geschlechtshormone) gebildet - sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen“, erklärt Dermatologin OÄ Dr. Karin Nittmann, Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ). Das regt die Talgproduktion an, die überschießende Verhornung der Haut erschwert das Ausscheiden von Talg und Fett. Durch natürlich vorkommende Keime auf der Haut kommt es zu Entzündungen.