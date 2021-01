Österreich rutscht in Korruptions-Rangliste ab

Verschlechterung auf Ibiza-Affäre zurückzuführen

„Trotz der außergewöhnlichen Umstände aufgrund der Pandemie müssen die deklarierten Absichten der Bundesregierung auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung rasch konkretisiert werden“, fordert Transparency-Österreich-Vorsitzende Eva Geiblinger. Sie erklärt die leichte Verschlechterung in der Rangliste mit den Turbulenzen nach der Ibiza-Affäre, die sich nun auch in der Korruptionswahrnehmung niederschlagen: „Diese Entwicklung war leider absehbar. Die weitgehende Stagnation Österreichs im ,Corruption Perceptions Index' ist Besorgnis erregend und ein deutliches Signal an Politik, Wirtschaft und Verwaltung.“