U-Ausschuss: Detektiv-Interview schlägt Wellen

Das bedeute, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein enger Mitarbeiter Lothar Lockl informiert gewesen seien und sich „de facto offensichtlich mit einem Kriminellen zusammengetan“ hätten. Und was habe Van der Bellen gemacht? Er habe sich „eingebunkert“, so Hafenecker: „Mehr ist nicht passiert.“ Hafenecker will nun Van der Bellen und Lockl in den U-Ausschuss laden, um zu klären, was da vorgegangen sei.