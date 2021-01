Konzert-Start in Raiding im März

Zur Eröffnung des Festivals werden die beiden Intendanten, die Pianisten Johannes und Eduard Kutrowatz, einen musikalischen Streifzug von Europa nach Argentinien und Amerika präsentieren. In die beiden letztgenannten Gebiete sind Anfang des 20. Jahrhundertes viele Burgenländer ausgewandert. Musikalisch umgesetzt wird diese Reise in Form der „Mazeppa“ von Franz Liszt, der „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin sowie in einer Auswahl von „Tango Nuevo“-Stücken.