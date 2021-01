Gefährdete Boten, neue Allianzen - und Ausnahmen

Neue Allianzen

In der Resignation bilden sich neue Allianzen - während alte Risse bekommen. So soll Teilnehmern an der Krisenrunde mit Kanzler und Landeshauptleuten zufolge der steirische Schwarze Hermann Schützenhöfer die Stimme gegen Gesundheitsminister Rudolf Anschober erhoben haben - nach dem Motto: „Frage an Radio Eriwan: Was ist jetzt mit den Impfstoffen?“ Um dann ins Wortgefecht mit dem seinem Koalitionspartner zu Hilfe eilenden türkisen Kanzler überzugehen.