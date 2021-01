„Fliegen in EU wird mit Test oder Impfung möglich“

„Wir werden uns reintesten in den Sommer! Eine Impfpflicht wie nach Australien wird es aber nicht geben“, so Staatssekretär Brunner. Bis Sommer müsse es daher zumindest eine EU-weite Regelung der Maßnahmen geben, um „Umgehungen“ zu verhindern. Reisende aus Risikogebieten könnten sonst leicht durch einen Stopp in einem unverdächtigen Land durchschlüpfen.