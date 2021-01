Auto schleuderte in Gegenverkehr: zwei Verletzte

Am Montagabend kam es in Leogang zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung: Eine 21-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Pkw auf der Schneefahrbahn ins Rutschen, dabei krachte sie in ein entgegenkommendes Auto. Sie und der Lenker des anderen Pkw - ein 19-jähriger Pinzgauer - wurden beide mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.