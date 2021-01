Trauer um Wiener Universalkünstler Arik Brauer

Brauers Familie erklärte in der Nacht auf Montag in einer Stellungnahme unter anderem seine letzten Worte mit: „Ich war so glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Kunst und meinem Wienerwald. Aber es gibt eine Zeit, da lebt man, und es gibt zwei Ewigkeiten, da existiert man nicht“, habe er demnach noch gesagt.