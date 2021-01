Autobahnpolizei stoppt Welpen-Schmuggler

Gegen 9.30 Uhr hielten Autobahnpolizeibeamte beim Autobahnzollamt Hörbranz einen 38-jährigen, rumänischen Autolenker an. Bei der Fahrzeugkontrolle fanden sie im Kofferraum eine Hundebox mit einem Welpen. Der Fahrer war bereits 15 Stunden unterwegs. Bestimmungsort für den jungen Hund wäre Lustenau gewesen. Für die genaue Kontrolle wurden zwei Amtstierärzte zugezogen, die fehlende Transport- und Zulassungsdokumente, keine gültige Tollwutimpfung, keine Chipung sowie keine Fütterungs- und Tränkehinweise feststellten. Der Hundewelpe, ein Cocker Spaniel, schien sehr hungrig und durstig gewesen zu sein. Der Lenker wird nach dem Tierschutzgesetz sowie nach dem Kraftfahrgesetz an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt. Der Hundewelpe wurde ins Vorarlberger Tierschutzheim in Dornbirn gebracht