Alle kämpfen gegen den mächtigen Bauernbund

Inmitten einer Krise mit in vielen Bereichen fallenden Preisen findet am Sonntag die steirische Landwirtschaftskammerwahl statt. Wahlberechtigt ist immerhin fast jeder zehnte Steirer, genau sind es 124.017 Bauern, Grundbesitzer, hauptberuflich mitbeschäftigte Familienangehörige ab 16 Jahren sowie Altbauern, die den Betrieb übergeben haben. Fünf Listen treten an. Ein Überblick.