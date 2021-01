Impfung der Massen wird noch dauern

Durch die Versorgungsprobleme steht der Zeitplan auf ungewissen Beinen. Wann etwa die Phase eins abgeschlossen sein werde, könne man nicht sagen, so Schneemann. In dieser Kategorie sollen Alten- und Pflegeheime, Spitäler, niedergelassene Ärzte, Hochrisikopatienten, Behinderteneinrichtungen, Rettungs- und Pflegedienste, die 24-Stunden-Betreuer sowie alle über 80 durchgeimpft werden. Dann folgen alle über 70, Schulen, Kindergärten, Sozialeinrichtungen, Gesundheitsdienstleister und Apotheken. Im nächsten Schritt kommen alle über 60, der Einzelhandel, Spitzensportler, Gastronomie und Tourismus, Kulturschaffende, Hochschulen und körpernahe Dienstleister zum Zug. Die breite Masse ist erst in Phase vier an der Reihe. Wird sich das heuer noch ausgehen? „Laut den Plänen des Ministeriums wird es so sein, dass, wenn alles gut geht, ab April/Mai Impfstoff für die breite Masse da sein sollte. Laut offiziellen Planvorgaben sollte es möglich sein, bis etwa in den Frühsommer/Juli hinein die Impfungen zu verabreichen“, sagt Ärztekammer-Vizepräsident Michael Schriefl.