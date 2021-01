„Schmieraktionen kein politisches Kampfmittel“

Die Stätte der Kärntner Einheit im Landhaushof in Klagenfurt, die Ortstafel von Klagenfurt, das Jubiläumsdenkmal des Kärntner Heimatdienstes in Sittersdorf/ Žitara vas, einige zweisprachige Ortstafeln in Südkärnten, beispielsweise in Bleiburg/ Pliberk, Tutzach/ Tuce: All diese Objekte waren bereits Ziele von Schmieraktionen geworden. „Schmieraktionen sind kein politisches Kampfmittel des 21. Jahrhunderts“, so Manuel Jug vom Zentralverband der Slowenischen Organisationen.