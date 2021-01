Van der Bellen ruft zu mehr Menschlichkeit auf

Mehr an Gespräch hilft - in jeder Situation

Die Corona-Krise habe bewiesen, dass „wir Menschen zu viel mehr fähig sind, als wir vielleicht dachten“, konstatierte Van der Bellen. „Jetzt ist die Zeit, in der wir überlegen sollten, wie wir unsere Welt verbessern können (...) - in unseren Gesellschaften, zwischen unseren Ländern oder im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten. Können wir den Trend zur Unversöhnlichkeit und Aggression brechen? Durch Dialog und Zusammenarbeit, intern, bilateral und multilateral, voneinander lernen und miteinander wachsen?“, fragte er und erinnert dabei an seine Neujahrsansprache an das österreichische Volk. Jede Situation sei anders, aber überall würde ein Mehr an Gespräch helfen.