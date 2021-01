Van der Bellen sicher: „Dieses Jahr wird besser!“

„Dieses Jahr wird besser“ - versprüht Van der Bellen in seiner Neujahrsansprache im ORF, die am Freitagabend ausgestrahlt wird, Zuversicht. „Welche Zukunft wollen wir sehen?“, so laute die zentrale Frage. Denn jetzt sei die Zeit, „in der wir weiter blicken müssen“ - „ohne Scheu, auch völlig neu zu denken, ohne Angst, zu groß zu denken“: „Jetzt ist die Zeit, in der wir träumen sollten, wie wir unsere Welt verbessern können.“.