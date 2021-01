Fast 26.000 mehr in Kurzarbeit als in der Vorwoche

Neo-Arbeitsminister Martin Kocher und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) haben am Dienstag über die aktuelle Beschäftigungslage in Österreich informiert. Kocher sagte dabei, dass in dieser Woche fast 26.000 Menschen mehr in Kurzarbeit seien als in der Vorwoche. „Wir haben derzeit rund 533.000 Menschen die arbeitslos sind. Das sind um 112.000 mehr als vor einem Jahr“, so Kocher.