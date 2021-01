Fitnessgeräte sind in Pandemie begehrt wie nie

Heim-Fitnessgeräte wie Rollen für Fahrräder liegen im Trend und sind eine Konkurrenz für Fitnessstudios, die angesichts der verordneten Schließungen um ihre Kunden fürchten. Doch die Preise für Hanteln, Laufbänder und Co. stiegen in Deutschland um 7,9 Prozent (gemessen am Vorjahr), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, und im Dezember sogar um gut 13 Prozent (zum Vorjahresmonat).