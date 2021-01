Davis-Cup auf 11 Tage und 3 Städte ausgeweitet

Das 2020 wegen Corona um ein Jahr verschobene Tennis-Davis-Cup-Finalturnier wird von sieben auf elf Tage ausgedehnt und soll in drei Städten statt nur in Madrid gespielt werden. Der Internationale Verband (ITF) eröffnete am Montag eine zehnwöchige Frist, in der sich an der Austragung Interessierte melden können. Turin als Ausrichter der davor angesetzten ATP Finals und London als bisheriger ATP-Finals-Veranstalter dürften gute Karten haben, sofern sie eine Bewerbung abgeben.