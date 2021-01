Der Umgang mit Bienen wird zum Beruf

Die Ausbildung zum Facharbeiter dauert drei Jahre. Im ersten Jahr geht es für die Lehrlinge für zehn Wochen in die Landwirtschaftliche Berufsschule, wo sie die Grundlagen der Landwirtschaft kennenlernen. Im zweiten und dritten Lehrjahr gibt es Module, welche die Lehrlinge in einem anderen als dem Ausbildungsbetrieb absolvieren müssen. Viele Auszubildende gibt es als Imker derzeit nicht. „Es ist immer schwierig, Nachwuchs zu bekommen, weil wenige die Imkerei als Hauptberuf ausüben“, weiß Jürgen Nitzky, der gemeinsam mit seinem Partner Mario Vogel seit sechs Jahren eine Imkerei mit kleinem Laden in Gols führt. Er selbst wurde Ausbildner, weil er sein Wissen gerne weitergibt.