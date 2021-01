Vergewaltigung ohne Opfer: drei Jahre Haft

Unbekannter Zeuge verscheuchte Vergewaltiger

Was dort passierte, verlas der Staatsanwalt dann aus dem Protokoll der Polizei vom 5. September. Dieses Geständnis hatte der Tscheche auch vor dem Untersuchungsrichter und der psychiatrischen Sachverständigen wiederholt. Gegen 0.30 Uhr habe er in dem Park eine 20- bis 30-jährige Frau am Oberarm gepackt, zu Boden gerissen, sich auf sie gesetzt und seine Hose geöffnet. Dann sei er von einem dunkelhäutigen Mann gestört worden, dieser will ihn zweimal mit der Faust geschlagen haben, so sei es nicht zur Vergewaltigung gekommen. Das Opfer konnte wegrennen.