SPÖ begrüßt weiteren Lockdown, FPÖ „wütend“

FPÖ-Chef Hofer warnt vor sozialen Auswirkungen

Keinen schönen Sonntag für Österreich sah Hofer in einer Pressekonferenz. Experten solle man durchaus anhören, allerdings auch „alle Experten“, sagte er mit Verweis auf die sozialen Auswirkungen des Lockdowns. Viele Menschen hielten sich schlicht nicht mehr an die Maßnahmen und wichen in den privaten Raum aus.