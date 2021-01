Wien: Nur geringe Teilnahme bei zweitem Massentest

Insgesamt haben sich in Wien seit Beginn der Pandemie 78.495 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden sind 281 neue Fälle dazu gekommen, wie aus einer Aussendung des medizinischen Krisenstabes der Stadt am Sonntag hervorgeht. Außerdem wurden in der Bundeshauptstadt bisher 1294 Todesfälle aufgrund von bzw. als Folge von Covid-19 dokumentiert. Zuletzt verstarben zehn Personen. 73.510 Menschen haben die Erkrankung überwunden und sind genesen.