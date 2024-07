Mit 70 Jahren auf den höchsten Berg Österreichs

Anlässlich seines runden Geburtstags am 30. Juli plant der ehemalige Profisportler eine spektakuläre Aktion: „Ich möchte mit 70 Jahren in 70 Minuten auf den Großglockner radeln“, kündigt der rüstige Osttiroler, der nach wir vor fleißig für den guten Zweck radelt, motiviert an. Rückblickend auf sein erfolgreiches Wirken im Profisport erinnert er sich damit auch an das 10. Großglockner-Rennen – damals wurde er Tagessieger. „Ich bin sehr stolz auf diese Trophäe, die ich sorgfältig an einem besonderen Platz aufbewahre. Nun trete ich noch einmal an.“