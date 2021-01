Jetzt heißt es schnell die Kurve kratzen

Mit elf Partien haben die Eisbullen noch das mit Abstand größte Restprogramm im Grunddurchgang der Eishockeyliga vor der Brust. Mit den Niederlagen gegen Wien und am Freitag bei KAC (3:6) ging aber der Angriff auf Platz drei ordentlich daneben. Um zurück in die Spur zu kommen, ist heute gegen Villach in der ersten von gesamt sieben (!) Heimpartien ein Sieg vonnöten. Bereits am Dienstag kommt Leader Bozen, tags darauf Dornbirn.