„Sch... Afghane!“ Union-Berlin-Profi reuig

Nach dem 1:0-Sieg von Union gegen Bayer war es am Freitagabend im Stadion an der Alten Försterei zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung von Amiri und mehreren Gegenspielern gekommen. Dabei soll laut Aussage von Amiris Team- und DFB-Kollegen Jonathan Tah die Bezeichnung „Scheiß-Afghane“ in Richtung von Amiri gefallen sein. Dessen Eltern waren in den 1980er-Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen.