Regierung gesprengt: Matteo Renzi unter Beschuss

Scharfe Attacken gab es auch von der Fünf-Sterne-Bewegung. „Italia Viva zieht sich in einer Phase aus der Koalition zurück, in der das Land mit einem beispiellosen epidemiologischen und wirtschaftlichen Notstand konfrontiert ist“, so Justizminister Alfonso Bonafede. „Renzi flüchtet vor der Verantwortung.“ Gesundheitsminister Roberto Speranza von der zur Koalition gehörenden Linkskraft Liberi e Uguali warnte angesichts des Kampfs gegen Corona: „Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, den Fokus zu verlieren oder so kurz vor der Ziellinie langsamer zu werden.“