Ganzer Aufstand | Halber Schulstart

Ganzer Aufstand: Bislang hat der regierungsfreundliche Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer viele Facetten der nicht immer so klaren Regierungspläne mitgetragen. Seit gestern ist jedoch alles anders, sagt er nun in aller Ernsthaftigkeit: „Sollte der Lockdown nach deutschem Vorbild bis Ostern verlängert werden, wäre das die größte Jobvernichtungs-Maschine, die es je gegeben hat.“ Und er, so Mahrer, wisse wovon er spricht: „Unsere Briefkästen gehen über vor Meldungen von Menschen, die nicht mehr wissen, was morgen ist. Die nicht wissen, wie sie die Rechnungen zahlen sollen“. Hinter den dramatischen Wirtschaftszahlen stünden Hunderttausende Einzelschicksale, aufseiten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer: „Alle wollen wieder arbeiten. Deshalb: Aufmachen!“ Was es brauche, sei neben Sicherheitskonzepten, Teststrategien, FFP2-Masken und Impfdosen auch eine Dosis Mut und Zuversicht. Und Planungssicherheit. Mit dieser Forderung ist er längst nicht alleine, der Handelsverband macht ebenso kräftig Stimmung. In Zeiten, wo das Briten-Virus gerade wild um sich greift, ein Drahtseilakt. Die Frage ist, wer schafft die Balance zu halten?