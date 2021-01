Baldwin lebt seit Monaten von Hilaria getrennt

„Macht nicht besonders viel Spaß“

Auch der Schauspieler selbst äußerte sich bereits zu seinen veränderten Lebensumständen. In einem Insta-Video erklärte er kürzlich: „Ich fahre nach New York und arbeite ein bisschen und komme dann wieder zurück und muss mich hier für ein paar Tage lang in Quarantäne begeben. Das macht nicht besonders viel Spaß.“