„Das Trio hat sehr zurückgezogen gelebt“

Der Vater in den Niederlanden ist froh, dass seine Kinder wieder aufgetaucht sind. „Es fühlt sich so unwirklich an“, sagt er dem holländischen TV-Sender ZO-NWS. In Zukunft möchten die Geschwister bei ihrer Großmutter leben, die momentan bei ihnen in Tirol ist. Sie dürften öfter Kontakt zu ihr gehabt haben, denn die Großmutter war die erste, die die Kinder anriefen, als ihre Mutter zusammenbrach.