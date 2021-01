Mourinho: „Wer hat gesagt, dass wir Özil wollen?“

Mesüt Özil galt in seiner Zeit bei Real Madrid als Liebling des damaligen Trainers Jose Mourinho. Bei einer Fragerunde auf Twitter gab der deutsche Mitteldspieler des FC Arsenal an, dass er eher zurücktreten würde, als zu Tottenham, dem derzeitigen Club von Mourinho zu wechseln. Dieser antworte darauf in gewohnt bissiger Art. „Wer hat ihm gesagt, dass Tottenham ihn überhaupt will?“ (siehe Video oben).