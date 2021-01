Heute Entscheidung über Stadtchef in Waidhofen

Bereits seit dem Wochenende wogen die Gerüchte immer schwerer: VP-Bürgermeister Robert Altschach wird nach seiner Krebserkrankung doch nicht mehr in die Kommunalpolitik als Stadtchef zurückkehren. Diese Mutmaßungen ließen die Stadtregierung am Dienstag in den kommunikativen Winterschlaf fallen, weder Stadtparteiobmann-Stellvertreter Thomas Lebersorger noch Vizebürgermeister Martin Litschauer (Grüne) waren zu erreichen. Scheinbar will man das Thema erst über das städtische Amtsblatt kommunizieren. Von Bürgermeister Altschach gab es hierzu nur eine SMS. Der Inhalt: Dazu wolle er gegenüber der „Krone“ nichts sagen.