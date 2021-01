Gemeinderatswahlen: Klares Nein zu Verschiebung!

Aber Achtung, da ist es, dieses kleine Wörtchen „derzeit“, das Politiker so gerne verwenden, wenn sie sich eine Hintertür offen lassen möchten. Kaiser möchte es nicht so interpretiert wissen und verweist auf die vielen Maßnahmen, die zu einer Entzerrung des Wahlvorganges führen werden, um Staus in den Wahllokalen zu verhindern.