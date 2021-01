Klirrende Kälte: Minus 18,5 Grad in Zeltweg

Tiefpunkt zu Sonnenaufgang

Aber auch in den südlichen Landesteilen war es bitter kalt. Immerhin noch minus 12,8 Grad registrierte man am Flughafen Graz. Die Leibnitzer standen um 7 Uhr morgens bei -12,4 Grad auf. Wer übrigens denkt, während der Nachtstunden wären die Temperaturen am niedrigsten, irrt: „Knapp vor Sonnenaufgang wird in der Regel der Tiefpunkt erreicht“, weiß Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit Sitz in Graz.