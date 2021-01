Joe Biden erhielt zweite Dosis der Corona-Impfung

Joe Biden hat am Montag die zweite Dosis seiner Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Der künftige US-Präsident ließ sich das Vakzin in Newark in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware vor laufenden Kameras verabreichen. Der Demokrat hatte sich bereits die erste Dosis der Impfung Ende Dezember öffentlich geben lassen, um für Vertrauen in die Impfstoffe zu werben.