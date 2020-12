Erste Impfungen mit Moderna-Impfstoff in den USA

Als einer der ersten Menschen in den USA hat eine Krankenschwester im US-Bundesstaat Connecticut am Montag den Impfstoff der Firma Moderna erhalten. „Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich privilegiert“, sagte Mandy Delgado, die als Krankenschwester auf der Intensivstation des Krankenhauses in Hartford arbeitet. Die Impfung wurde live im Fernsehen übertragen.