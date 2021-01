Anwaltskammer prüft Rauswurf von Trump-Anwalt

Nach dem Sturm des US-Kapitols durch Anhänger von Noch-Präsident Donald Trump prüft die New Yorker Anwaltskammer nun den Rausschmiss von dessen Anwalt Rudy Giuliani. „Der Präsident der Anwaltskammer, Scott M. Karson, hat eine Untersuchung gemäß der Satzung der Vereinigung eingeleitet, um festzustellen, ob Herr Giuliani aus den Mitgliederlisten der Vereinigung gestrichen werden sollte“, hieß es am Montag in einer Mitteilung.