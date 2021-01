Das „Entlastungszentrum“ soll für Menschen da sein, die sich in einer Krise befinden und nicht wissen, ob sie eine Therapie, Mediation oder anderes benötigen. „Hier kommen wir ins Spiel. Hat man das Gefühl, alleine nicht mehr weiterzukommen, einfach bei uns anrufen“, so Trixi Gross und Sabine Lehrbauer. Trixi Gross ist die erste Anlaufstelle für die Ratsuchenden. Je nach Problem hilft sie selbst oder verweist an einen Kollegen in der Gemeinschaftspraxis. Wichtig ist dem Team, dass es für die Betroffenen nur eine Anlaufstelle für viele Probleme des heutigen Lebens gibt. Ein einziger Platz, an dem geholfen wird, egal, welche psychische Belastung vorliegt.