Bürgermeister könnten Impf-Bedarf erheben

Helle Aufregung gab es jüngst in einigen Bürgermeister-Büros: Weil zu viele Impf-Dosen mehrere Tage unberührt in Lagern liegen, ordnete das Bundeskanzleramt eine Änderung der Impf-Strategie an. Dafür sollten die Ortschefs laut einem Schreiben des Österreichischen Städtebunds über das Wochenende erheben, welche Über-85-Jährigen sich in ihren Gemeinden impfen lassen möchten. Tags darauf wurde der Plan wieder abgeblasen, doch die Verunsicherung blieb.