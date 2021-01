Betreiber: Kreischberg ist „kein schwarzes Schaf“

Von „schwarzen Schafen“ sprach Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag, nachdem Fotos von Massenanstürmen auf verschiedene Skigebiete kursierten. Man müsse rigoros gegen sie vorgehen, sagte Nehammer. So sieht das auch Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ebenfalls ÖVP): „Solche Situationen und Bilder wie am Samstag am Kreischberg darf es nicht geben.“ Wer es nicht schaffe, die Sicherheitskonzepte umzusetzen, müsse „selbstverständlich gesperrt werden“. Man solle aber auch an jene denken, die alles richtig machen.