Heidi Klums Tochter Leni Klum für Pickel gefeiert

„Umso schöner“

Denn als junges Model ist es freilich so, dass, wenn die Haut so arbeitet, alles abgedeckt und tunlichst nicht gezeigt wird. Leni Klum tut es trotzdem und zeigt ihren Followern damit, dass auch das hübscheste Gesicht nicht vor Pickeln gefeit ist, was ihre Fans freut. „Der Post macht dich umso schöner“, lobte einer die junge Frau.