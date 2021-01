Für Schnelltests an Schulen fehlt Fahrplan

Salzburgs Schüler sollen künftig jeden Montag mit einem Stäbchen in der eigenen Nase bohren, um so Klarheit über ihren Infektions-Status zu bekommen. Bis auf den Selbst-Test ist noch vieles ungeklärt: Etwa wann wieder in den Schulen unterrichtet wird, wie Lehrer getestet werden sollen und was für Kindergärten gilt.