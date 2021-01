Niessl: „Eingangstests“ sollen Fans zurückbringen

Niessl: „Vorweg: Wir werden die Pandemie nur durch eine hohe Impfrate der Bevölkerung besiegen können! Im österreichischen Breiten- wie im Spitzensport gibt es nach unserer Wahrnehmung jedenfalls ein großes Interesse für die Impfung, die freilich auf freiwilliger Basis erfolgen und von einer objektiven Aufklärungskampagne begleitet werden soll. Zuvor müssen aber die besonders gefährdeten und systemimmanenten Personengruppen rasch durchgeimpft werden. Generell bedeutet mehr Tempo bei den Impfungen weniger Einschränkungen im Sport, in der Bildung, in der Kultur und in der Wirtschaft und somit eine raschere Rückkehr zur Normalität. Punkto Tempo muss Israel unser Vorbild sein.“