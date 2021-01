LASK-Trainer: „Das Ziel muss der Titel sein“

Die ganze Welt stöhnt über einen Virus und Donald – doch zumindest die LASK-Fans dürfen von glorreichen Zeiten träumen. „Wenn die Entwicklung des Vereins so weitergeht, Normalität einkehrt und wir wieder Zuschauer haben, dazu das neue Stadion – und wenn sich Mannschaft und Umfeld so weiterentwickeln, muss der Titel das erklärte Ziel sein“, richtet LASK-Trainer Dominik Thalhammer vorm Test-Auftakt am Samstag an Fußball-Österreich und damit allen voran an Serienmeister Salzburg via der „Krone“ eine echte Kampfansage.